Uzmanından genç kalma tavsiyeleri

Yaşlanma her ne kadar kaçınılmaz olsa da yaşlanmayı geciktirmek ve süreci yavaşlatmak artık eskisi kadar zor değil. Genç görünmenin sırlarını açıklayan Ahmet Akın, “cildinize doğru uygulamaları yaparak sizde bu yaşlanma sürecini yavaşlatabilirsiniz” dedi.

Sektörde her geçen gün olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Phanes Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, “Son yıllarda özellikle Türkiye’de güzellik sektörü inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Bu ilerleme ile birlikte cilt bakımı üzerine ihtiyaçları karşılamak adına son teknoloji ürünler sektördeki yerini aldı. Hal böyle olunca da cilt bakımı yaptıranlar daha etkili çözümlerle gençleşmeye başladı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.



"Her zaman nemlendirici ve besleyici formülü içeren bir ürünü kullanmalısınız"

Ahmet Akın, cildi nemlendirmenin de önemine değinerek, “Kuru bir meyvenin neye benzediğini herkes bilir. Kuru olan cildin rengi değişir, buruşur donuk ve ince bir hale gelir. Çünkü cilt nemini kaybetmiştir. Cildinizde çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmaması için nemlendirici baz kullanmalısınız. Her zaman nemlendirici ve besleyici formülü içeren bir ürünü kullanmalısınız. Böylece cildiniz daha genç ve taze görünecektir. Göz altlarınız için kremsi kapatıcılar kullanın. Yaş ilerledikçe göz çevresinde de morluklar ve kırışıklıklar artmaya başlar. Bunları gizlemek için kremsi kapatıcılar kullanmanızı öneririz. Toz kapatıcılar kullanmayın çünkü bunlar göz kusurlarını daha fazla ön plana çıkarır. Özellikle kremsi kapatıcı satın alırken Işığı yansıtan özel formül içeren ürünleri satın alın. Kapatıcıyı göz çevrenize uygularken yüzük parmağınızı kullanın. Gölgeleri gizlemek için gözün iç kenarına doğru hareket ettirin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.