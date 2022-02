Milletvekili Şeker: "Pandemiye rağmen Başiskele'de güzel işler yapıldı"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Pandemiye rağmen Başiskele'de güzel işler yapıldığını görüyoruz" dedi.

Vezirçiftliği Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker'e, Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi ile mahalle muhtarı eşlik etti. Esnafa bol ve bereketli kazançlar dileyen heyet; istek, görüş ve önerileri de dinleyerek, notlar aldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ziyarette yaptığı konuşmada, "Bir çok ilçemizde ziyaretler yaparak esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerini dinlerken, gezdiğimiz ilçelerde yapılan hizmetleri de görme fırsatı buluyoruz. Başiskele’de yaptığımız ziyaretlerde gördük ki, pandemi şartlarına rağmen kentte güzel işler yapılmış. Kocaeli’mizin genç ve dinamik belediye başkanı olan Yasin başkanımızın da çok büyük gayretle çalıştığına şahit oluyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Pandemi koşullarında durmaksızın çalışmak vatandaşların gönlüne dokunmak ve gönüllere girmek çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah’ın izniyle her türlü zorluğu çok çalışarak aşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız" dedi.

Belediye Başkanı Başkan Özlü ise vatandaşların talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Milletvekilimiz İlyas Şeker’in ilçemize sık sık ziyaret gerçekleştiriyor. İlçemize göstermiş oldukları ilgi ve büyük desteklerden dolayı Milletvekilimiz İlyas Şeker’e çok teşekkür ediyorum. Her zaman Başiskele’mize ve her bir komşumuza en güzel hizmeti verebilmek için çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

