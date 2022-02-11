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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teleferik ihalesi iptal edildi

İHA

Teleferik ihalesi iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, teleferik projesinde ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde olması sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde yapılan teleferik ihalesinde firmalar tarafından verilen tekliflerin yeni güncelleme yapılmış olmasına rağmen yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde kalması nedeniyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiğini açıkladı. Projenin bir an önce başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, elektronik ihale işlemlerinin başlatıldığı bilgisini verdi.
25 Ocak tarihinde iki aşamalı olarak yapılan ihalenin öğleden sonraki ikinci oturumunda, daha önceki yeterlilik ihalesinde dosyaları kabul edilen 3 firmanın son teklifleri kapalı zarflarda alınmıştı. Bu oturumda Grand Yapı+Pam İnşaat ortaklığı 318 milyon TL ile en düşük teklifi verirken, Leintner+SPA ortaklığı 349 milyon TL, Bartholet AG+Kır Tur ortaklığı 328 milyon TL teklif vermişti.
Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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