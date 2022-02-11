Komşuların kavgası kanlı bitti

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Kocaeli'de bir şüpheli, çıkan tartışmada aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçakladı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerinde bulunan Akçay Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İ.B., olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İ.B.'yi bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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