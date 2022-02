Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi dağıtıldı, horon tepildi, türkü söylendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Trabzonlular 3 ton hamsi dağıttı. Hamsiyi yiyen vatandaşlar, horon tepip türkü söyledi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Trabzon yöresinin tanıtımı amacıyla vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Yüzlerce vatandaş, ekmek arası hamsi alabilmek için kent meydanında sıraya girdi. Balık ekmeğini yiyen vatandaşlar, daha sonra da horon tepip türküler söyleyerek doyasıya eğlendi. Trabzon tanıtım günlerinin yarın Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı’nda saat 17.00’da düzenlenecek Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Onay Şahin’in konseri ile devam edeceği öğrenildi.



“Herkese afiyet, şeker olsun"

Bu tarz etkinliklerin herkese örnek olmasını söyleyen Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu, “3 ton balık değil, keşke 10 ton dağıtabilsek de millet bir tadımlık alsa. Burada amaç insanları doyurmak değil, ikram etmek. Birlik ve beraberliği sağlamaktır, yöremizi tanıtmaktır. Bunu da herkes örnek olarak alsın. Yapmayanlar da yapsın. Allah bize tekrarını da nasip etsin. Şu an ki huzurumuz da bozulmasın diyoruz Allah’tan dileğimiz budur. Herkese afiyet, şeker olsun. Yedikleri yarasın, dua etsinler" dedi.



“Trabzonumuza has olan ürünlerin tanıtımını yapıyoruz”

Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam ise “Biz 3 dernek olarak bu organizasyonları yapmaya başladık. Amacımız kültürel faaliyetlerimizi, Trabzon'umuzu burada tanıtmak. Bu amaç doğrultusunda yola çıktık ve 3 dernek bir araya gelerek buradaki tüm halkımıza hizmet kalitesi anlamında Trabzon'umuza has olan ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. İlk gün hamsiyle başladık, yarın tanıtım günlerimizle başlayacağız. 8 gün sürecek bir festivalimiz olacak. Bizler elçiyiz, Trabzon’dan çıkmışız, gurbet ellerdeyiz. Buradaki hemşerilerimizle bir araya gelelim, onlarla beraber etkinliklerimizi yapalım, faaliyetlerimizi sürdürelim, öz benliğimizi kaybetmeme üzerine kurulmuş bir sistem üzerinde gidiyoruz. Sosyal faaliyetlerimizi daha çok devam ettireceğiz. Bütün insanlığa faydalı olabilecek işler yapmaya devam ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar hamsi dağıtıldığı için mutlu olduklarını belirtirken, bazıları ise hamsiyi sevmediklerini söyledi.

