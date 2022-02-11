Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, hafif ticari araçta hurçların içerisine yerleştirilen 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram esrar olmak üzere 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu´nda ilerleyen bir hafif ticari aracı takibe aldı. Durdurulan hafif ticari aracın içerisinde hurçlar görüldü. Hurçlar açıldığında ise içinden 185 paket halinde 110 kilo 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilo 740 gram esrar olmak üzere toplam 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-02-11 20:00:10



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