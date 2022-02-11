Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, hafif ticari araçta hurçların içerisine yerleştirilen 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram esrar olmak üzere 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu´nda ilerleyen bir hafif ticari aracı takibe aldı. Durdurulan hafif ticari aracın içerisinde hurçlar görüldü. Hurçlar açıldığında ise içinden 185 paket halinde 110 kilo 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilo 740 gram esrar olmak üzere toplam 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2022-02-11 20:00:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.