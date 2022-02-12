Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’ Herkes uyurken onlar huzur ve güvenliği sağlıyor Kimsenin giremediği ıssız yerlere bekçiler zifiri karanlıkta giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’ Herkes uyurken onlar huzur ve güvenliği sağlıyor Kimsenin giremediği ıssız yerlere bekçiler zifiri karanlıkta giriyor

İHA

Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’ Herkes uyurken onlar huzur ve güvenliği sağlıyor Kimsenin giremediği ıssız yerlere bekçiler zifiri karanlıkta giriyor

Türkiye’nin her köşesinde faaliyet gösteren ve ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, herkes uykudayken fedakarca çalışarak huzur ve güvenliği sağlıyor.
2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi ile birlikte uzun bir sürenin ardından yeniden faaliyete giren bekçiler, asayişin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Tarihte önemli bir yere sahip köklü kuruluşlardan olan bekçiler, gece herkes uyurken fedakarca çalışarak huzuru ve güvenliği sağlıyor. Zifiri karanlıkta çoğu kişinin girmeye cesaret edemeyeceği ıssız yerlere giren Gece Kartalları olumsuz durumlarla mücadele ediyor, meydana gelebilecek suç ve suç unsurlarının önüne geçiyor. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler de, icraatları ve gayretli çalışmalarıyla isimlerinden söz ettiriyor. Önceden yağmur, kar, soğuk gibi zorlu şartlarda ısınacak yerleri bile olmayan bekçiler için, Darıca genelinde çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle alakalı olanaklar sağlanıyor. Gece Kartallarının yürüttüğü çalışmalar ve icraatlarından dolayı ilçe yöneticileri ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor.

“Asayiş olaylarında ciddi bir azalma oldu”
Bekçilerin yeniden göreve başlatılması kararının çok isabetli olduğunu söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Türkiye’de hırsızlık olayları benzeri asayiş olaylarındaki yükseklik sebebiyle İçişleri Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle eski bekçilik müessesinin canlandırılmasıyla ilgili bir karar aldı. Bu karar kapsamında bekçilerimiz görevlendirildi. Çok isabetli bir karar oldu. Çünkü kent güvenliği kamera sistemi ile birlikte bekçilik sistemi ikisi birbirini tamamlayarak suç ve suçluyla mücadele, vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin korunması noktasında inanılmaz güzel hizmetler yaptılar. Bu rakamlara yansıdı. Asayiş olaylarının rakamlarına yansıdığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bekçilerin görevlendirilmeden önceki asayiş olaylarıyla görevlendirildikten sonraki asayiş olayları arasında dağlar kadar fark var. Ciddi bir azalma oldu. Vatandaşımızın evinde rahat uyuması, rahat etmesi adına bekçilerimizin yaptığı görev, fonksiyon tartışılmaz. Çok faydalı olduklarını söyleyebilirim. Aynı zamanda biz bir korona virüs süreci yaşadık. Bu süreçte de bekçilerimizin tamamını çekmedik, üçte birini bu alana görevlendirdik ve çok güzel işler çıkardılar. Gerçekten vatandaşlarımızın sağlığının korunması noktasında çok başarılı çalışmalar sergilediler. Ben de bundan son derece memnunum. Hepsinin ayrı ayrı emeklerine sağlık. Zaten bu düşüncelerimizi de kendilerine belge vererek, kendilerine övgülerimizi, iltifatlarımızı ileterek de dile getirdik” dedi.

“Vatandaşlarımızdan bekçilerimizle ilgili herhangi olumsuz bir şey duymadım”
Bekçiler hakkında vatandaşlardan çok ciddi bir şikayetler almadığını, aksine hep övgü aldığını kaydeden Kaymakam Kara, “Alanda gezerken vatandaşlarımız bekçilerin kendi bölgelerinde görevlendirilmesini, daha çok uğramalarını istiyor. Bu da aslında bekçilere olan güven ilişkisi, onların yaptıkları işi en iyi şekilde yaptığının bir göstergesi. Ben bekçilerimizle ilgili herhangi olumsuz bir şey, çok absürt, çok aykırı herhangi bir şey duymadım. Ama tabii mutlaka sunulan hizmet gereği herkesi memnun etme ihtimali yok. Mecburen sıkıntı çıkaran, huzursuzluk çıkaran insanlara müdahale edecekler. Bunlardan da serzeniş meydana gelebilir, şikayet gelebilir, bu doğaldır. Eğer hatalılarsa zaten gerekli telkinlerde bulunulur, düzeltilir. Ama ben ciddi bir problem görmedim” diye konuştu.

“Türkiye’de genel uygulama neyse biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz”
Bekçilerin çalışma hayatlarının iyileştirilmesine yönelik destekleri olduğunu aktaran Kara, “Bu anlamda özellikle mola vermesi, ihtiyaçlarını gidermesi noktasında uygun yerleri kendilerine gösterdik. Orada dinlenebilecek ve en azından ihtiyaçlarını giderebilecek mekanizmaları oluşturmaya çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii bir de çalışma sürelerinin değişmesiyle ilgili, Türkiye’de genel uygulama neyse biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Ama genel uygulama biraz daha şartların iyileşmesi yönünde genel bir kanaat olursa daha iyi olur. Aksi durumda biz daha farklı bir karar alamayız. Türkiye’deki bütün uygulamalar, İçişleri Bakanlığı bu anlamda çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir karar gönderirse de bunu memnuniyetle uygularız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz dokunamıyor Onun koleksiyonu çok özel "Koleksiyonumu miras bırakmak istiyorum"
YEREL HABERLER 3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz ...
Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 ...
TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ...
Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 ...
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı
YEREL HABERLER Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da ...
Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi dağıtıldı, horon tepildi, türkü söylendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi ...
Komşuların kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Komşuların kavgası kanlı bitti
Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi
Sağlık çalışanlarını darbettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbettiler
Sağlık çalışanlarını darbettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbettiler
Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs ...
Bu dronlarla afet bölgelerine kan ve ilaç taşınacak Kızılay insani yardımlarda İHA dönemine giriyor
YEREL HABERLER Bu dronlarla afet bölgelerine kan ve ilaç ...
Teleferik ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER Teleferik ihalesi iptal edildi
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
YEREL HABERLER İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
YEREL HABERLER İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
Derince'de konferanslar devam ediyor
YEREL HABERLER Derince'de konferanslar devam ediyor
MediaMarkt İzmit’te yeni mağaza açtı
YEREL HABERLER MediaMarkt İzmit’te yeni mağaza açtı
Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon ...
Topkapı Sarayı’ndaki kutsal emanetler, tarih meraklılarının ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Topkapı Sarayı’ndaki kutsal emanetler, tarih ...
Açık kuruyemiş tüketenler dikkat
YEREL HABERLER Açık kuruyemiş tüketenler dikkat
Çerkeşli'ye modern basketbol sahası
YEREL HABERLER Çerkeşli'ye modern basketbol sahası
Milletvekili Şeker: "Pandemiye rağmen Başiskele'de güzel işler yapıldı"
YEREL HABERLER Milletvekili Şeker: "Pandemiye rağmen Başiskele'de ...
Büyükşehir A Takımından tabela temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir A Takımından tabela temizliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.