Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: “Sanayide verimliliğin ve rekabetin anahtarı dijitalleşmedir” Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: “Sanayide verimliliğin ve rekabetin anahtarı dijitalleşmedir” Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: “Sanayide verimliliğin ve rekabetin anahtarı dijitalleşmedir” Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Hasan Büyükdede, dijitalleşmenin Türkiye açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisinde ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ konulu Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe belediye başkanları , ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcisi ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantı, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

"Dünyada bir çok alanda hızlı ve sert değişimler yaşanıyor"
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, sanayide verimliliğim ve rekabetin anahtarının dijitalleşme olduğunu vurguladı. Dönmez, “Sanayide dijital dönüşmenin gündemde olmasından haylice memnun olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Dünyada bir çok alanda hızlı ve sert değişimler yaşanıyor. Dolayısıyla ülke olarak küresel ölçekte daha büyük işlere imza atmamızın temelinde bu bütün değişimleri dikkatli izlemek ve buna uygun önlemler almak bunun arkasında yatıyor. Pandemiyle birlikte eticaret daha da öne çıktı. İnsanlar daha fazla uzaktan çalışmaya başladı. Uzaktan eğitim daha fazla artık gündemde. Uzaktan sağlık uygulamaları da gündemde. Bunlar da hızla yaygınlaştı. Özellikle dijital dönüşüm hızlandı. Dünya ile rekabet edeceksek dijital teknolojileri kullanacağız. Dijital teknolojileri üreten şirketlerimiz de çoğalmalı, büyümelidir. Ben buradan bir parantez açarak insana olan yatırımın öneminden bahsetmek istiyorum. Dijital dünyada çalışan gençlerimiz nispeten daha fazla para kazandıkları yerlere göç etmeye, oralara hizmet etmeye başladılar. Bizim sanayi ve teknolojinin altyapısının değerli, en önemli unsurlarından olan iş adamlarımızın insana daha fazla kıymet vermesi, daha çok insan yetiştirmesi, bunlara daha fazla imkan sağlaması lazım” dedi.

“Hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir”
Pek çok sektörde dijitalleşme ile birlikte verimin arttığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, “Otomotiv endüstrisi bugün bu dijital gelişme olmasaydı bu kadar hızla, bu kadar kalitede olmazdı. Sağlık da hakeza öyle, dijitalleşiyoruz. Sağlık sisteminde bu kadar hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir. Savunma sanayide her noktamız dijital. Şu anda uçak üzerinde çalışıyoruz. Uçağın her yeri dijital. İşletmelerimizin yönetimi hakeza öyle. Temposu, verimliliği, doğalgazı doğru mu kullanıyor, elektriği doğru mu kullanıyor, insan kaynağını doğru mu kullanıyor, insan verimliliğini doğru mu yapıyoruz, artık bunu bir çok sistemle akşam veya bir 24 saatin ardından hemen 10 dakika sonra oradaki kartlarda sizin bir önceki günkü verimliliğiniz ortada. Bir de gittikçe minimum insan sayısıyla maksimum verim sağlamak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu binayı yaptığımız ‘Biz burada bir oyun sektörü kuralım’ dedik. Şu anda burada oyun yazılımları konusunda geçen hafta 50 tane grup yarış yaptılar ve dünyaya oyun satan bir kurum olduk. Büyük bir sektör ve burada yetişmiş sektör şu anda İngiltere’de en büyük yatırımcılardan biri oldu” diye konuştu.
Program, konuşmaların ardından Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat Oturumu ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL’ye çıkarıldı
YEREL HABERLER 23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL’ye ...
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık ...
Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı
YEREL HABERLER Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın İçeride kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi
YEREL HABERLER İşçilerin kaldığı konteynerda yangın İçeride kimsenin ...
GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu
YEREL HABERLER GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu
Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’ Herkes uyurken onlar huzur ve güvenliği sağlıyor Kimsenin giremediği ıssız yerlere bekçiler zifiri karanlıkta giriyor
YEREL HABERLER Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca ...
3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz dokunamıyor Onun koleksiyonu çok özel "Koleksiyonumu miras bırakmak istiyorum"
YEREL HABERLER 3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz ...
Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 ...
TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ...
Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 ...
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı
YEREL HABERLER Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da ...
Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi dağıtıldı, horon tepildi, türkü söylendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi ...
Komşuların kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Komşuların kavgası kanlı bitti
Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi
Sağlık çalışanlarını darbettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbettiler
Sağlık çalışanlarını darbettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbettiler
Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs ...
Bu dronlarla afet bölgelerine kan ve ilaç taşınacak Kızılay insani yardımlarda İHA dönemine giriyor
YEREL HABERLER Bu dronlarla afet bölgelerine kan ve ilaç ...
Teleferik ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER Teleferik ihalesi iptal edildi
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
YEREL HABERLER İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
YEREL HABERLER İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor
Derince'de konferanslar devam ediyor
YEREL HABERLER Derince'de konferanslar devam ediyor
MediaMarkt İzmit’te yeni mağaza açtı
YEREL HABERLER MediaMarkt İzmit’te yeni mağaza açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.