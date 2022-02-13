Çatıyı onarmak isterken yangına sebep oldular

Kocaeli’de bir besi çiftliği çalışanları çatıyı onarmak için taş motoru kullanınca yangın çıktı. Büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Cumaköy Mezarlığı mevkiinde bulunan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besi çiftliği çalışanları kar yağışı sonucu çöken sacdan çatıyı onarmak istedi. Çalışanların spiral taşlı motor ile sacları kesmesi neticesinde samanlığa sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Olayı gören çiftlik çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

500 metrekare alanda oluşan yangında ilk müdahaleyi Mollafenari itfaiye ekibi yaptı. Yangını söndürmek için çok sayıda su takviye tankeri olay yerine getirildi. 6 saat süren söndürme çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.