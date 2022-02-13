Tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar Bacaklarına isabet eden kurşun ve bıçak darbeleriyle yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, cadde ortasında tartıştıkları kişiyi hem silahla vurup hem de bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen M.Z., karşısına çıkan kimliği belirsiz şahıslarla tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya döndü. Bu sırada şahıslardan birisi yanında getirdiği silahı çıkararak 4 el ateş etti. Diğer şahıs ise M.Z.’ye bıçakla saldırdı. Bacaklarına 2 bıçak darbesi ve 1 kurşun isabet eden M.Z., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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