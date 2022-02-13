Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

İHA

Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar Bacaklarına isabet eden kurşun ve bıçak darbeleriyle yaralandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de ...
Çatıyı onarmak isterken yangına sebep oldular
YEREL HABERLER Çatıyı onarmak isterken yangına sebep oldular
Suriye’ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Suriye’ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı
3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı
YEREL HABERLER 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif ...
Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı Aracın kayınpederine ait olduğunu söylese de cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız ...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: “Sanayide verimliliğin ve rekabetin anahtarı dijitalleşmedir” Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ...
23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL’ye çıkarıldı
YEREL HABERLER 23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL’ye ...
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık ...
Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı
YEREL HABERLER Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın İçeride kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi
YEREL HABERLER İşçilerin kaldığı konteynerda yangın İçeride kimsenin ...
GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu
YEREL HABERLER GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu
Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’ Herkes uyurken onlar huzur ve güvenliği sağlıyor Kimsenin giremediği ıssız yerlere bekçiler zifiri karanlıkta giriyor
YEREL HABERLER Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca ...
3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz dokunamıyor Onun koleksiyonu çok özel "Koleksiyonumu miras bırakmak istiyorum"
YEREL HABERLER 3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz ...
Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 ...
TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ...
Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hurçların içerisinden 115 kilo uyuşturucu çıktı; 2 ...
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı
YEREL HABERLER Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da ...
Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi dağıtıldı, horon tepildi, türkü söylendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi ...
Komşuların kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Komşuların kavgası kanlı bitti
Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi
Sağlık çalışanlarını darbettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbettiler
Sağlık çalışanlarını darbettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbettiler
Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.