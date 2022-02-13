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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın: "İlk hedefimiz 2023 seçimleridir"

İHA

Başkan Büyükakın: "İlk hedefimiz 2023 seçimleridir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşallah teşkilatlarımızla birlikte yapılan işleri sokak sokak anlatmaya devam edeceğiz. Tabi sadece iş yapmayacağız, gönüllere de gireceğiz. Sonuna kadar emek vereceğiz ve diyorum ki, ilk hedefimiz 2023 seçimleridir" dedi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma toplantısına katıldı. Toplantıda; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker ve Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve partililer de hazır bulundu.

"Kocaeli’de 365 gün kalması gerekir"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Büyükakın, "Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey, gerçekleştirdiği sunumda bir milyonun altındaki işleri bugün burada anlatmadı. Bir milyonun altındaki işler için genel başkanı açılışa davet ediyorlar malum. Bu gibi işleri ve açılışlarını yapmak için genel başkanları buraya gelmeye kalksa Kocaeli’de 365 gün kalması gerekir. Zinnur Bey'i ortaya koyduğu eserler için özellikle tebrik ediyorum" dedi.

"Sıkılmadan reklam yapmayı biliyorlar"
Tahir Büyükakın, Türkiye'ye örnek olacak projeler hayata geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Her birini ayrı anlatmayacağım ama birkaç örnek vermek istiyorum. Biz bunları yapıyoruz, ondan sonra da diğerleri bizden 6 aydan sonra 'Biz bunu Türkiye’de bir yenilik olarak yapıyoruz' diyerek duyurmaya, sıkılmadan reklam yapmayı biliyorlar. Belediyecilik elbette altyapı üst yapı imalatlarıyla yapılan bir sürü iştir. Ama zaman gelir pandemi olur pandemi desteğine koşarsınız, zaman gelir çiftçinin desteğe ihtiyacı olur ona destek olursunuz. Zamanın yeni koşullarını değerlendirir ona göre hareket edersiniz. Örnek olarak 11 bin çiftimize 6 bin ton gübre desteği verdik. Alt toplamı 30 milyon TL’dir. Yaklaşık 15 bin çiftçimize üç bin üç yüz ton yem bitkisi tohumu verdik. Bunun değeri de 19 milyon 723 bin TL’dir. Bununla birlikte 19 milyon TL’lik 12 bin çiftçimize mazot desteği verdik. Şimdi birileri bizden 6 ay sonra duyurdular. 'Türkiye’de bir ilk yapacağız. Çiftçiye mazot desteği vereceğiz' dediler başvurularını başlattılar şubat ayının sonunda başvuruları bitecekmiş, yardım edeceklermiş. Tıbbi Aromatik Bitkiler projesi için yaklaşık 15 milyon TL’lik bir destek verdik. Sera Naylonu Destekleme projesi kapsamında da çiftçilerimize 2 milyon 675 bin TL destek sağladık. Modern sera yapım desteğinde 50 çiftimize 1.5 milyon TL’lik destek olduk. Şimdi bu alanda ki destekleri tek tek saymayayım ama alt alta koyduğumuzda toplamda 91 milyon TL’lik destek sağlamış olduk"

"İstanbul’a yağan karın aynısı Kocaeli’ye de yağdı"
Belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdüklerini kaydeden Büyükakın, "Sokaklar çöp dağları olduğunda fark edersiniz. Biz geçenlerde bir şey fark ettik. İstanbul’a yağan karın aynısı Kocaeli’ye de yağdı. Ama biz keyif çatmıyoruz. Biz sahada çalışan ekiplerimizle birlikte sahada tuzlama çalışmalarını yapmıştık. Kar yağdığında tehlike arz eden yerlere konuşlanmıştık. Kar yağdıktan sonra üstüne tuz atsanız bile onun faydası yoktur. Önce atacaksınız. Ama beyefendiler yazın deniz sahiline, kışın kayak yapmaya gittikleri için sadece sosyal medyadan attıkları Tweet ve Facebook paylaşımları yaparak karların temizleneceğini zannediyorlar ki bu işleri öyle yapmaya kalkıyorlar. Belediyeciliğin nasıl yapılacağını Ak belediyeler son derece güzel gösteriyorlar" diye konuştu.

"İlk hedefimiz 2023 seçimleridir"
Vatandaşların huzur içinde yaşaması için çalışmalar yaptıklarını, bu yüzden belediyeciliğin herkesin yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayan Tahir Büyükakın, "Bu işi bilenler bunun ne kadar zor olduğunu bilirler. Genellikle işi vatandaşın derdi olmayan, vatandaşın işini çözmek olamayanların uğraşmayacağı bir iştir. İnşallah teşkilatlarımızla birlikte yapılan bu işleri sokak sokak anlatmaya devam edeceğiz. Tabi sadece iş yapmayacağız, gönüllere de gireceğiz. Sonuna kadar emek vereceğiz ve diyorum ki, ilk hedefimiz 2023 seçimleridir" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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