TEM’de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta ele geçirilen 115 kilogram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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