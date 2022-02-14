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Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: "Bu saha futbol oynamak, pas yapmak için elverişli değil"

İHA

TFF 3.Lig'de mücadele eden Belediye Derincespor'un teknik direktörü Murat Parlak saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını söyledi. Kulüp başkanı Ahmet Güntepe ise "Sahanın durumu vahim. Yönetim olarak alternatif saha değerlendirmesi yapacağız" dedi

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: "Bu saha futbol oynamak, pas yapmak için elverişli değil"

TFF 3.Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor’un teknik direktörü Murat Parlak saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını söyledi. Kulüp başkanı Ahmet Güntepe ise “Sahanın durumu vahim. Yönetim olarak alternatif saha değerlendirmesi yapacağız” dedi


“Bizim için olmak ya da olmamak maçıydı”
TFF 3.lig 3.Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak, son dakika golüyle 10 kazandıkları Mardin 1969 Spor maçı, ikinci yarının ilk 4 maçı, zemin koşulları ve playoff hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Teknik patron Parlak, “Mardin 1969 Spor maçının çok zor bir maç olacağını biliyorduk. 11 maçta bir kere yenilen, bir milyonluk şehri temsil eden takımla oynadık. Mardin şehri, bizim alamadığımız oyuncuları çok rahat alma potansiyeline sahip. Devre arasında ciddi paralar harcayarak, önemli transferler yaptılar. Son 6 maçtır da kaybetmiyorlardı. Bizim için olmak ya da olmamak maçıydı. Çok zor maçlar oynadık, bu da çok zordu. Sonunda kazanmasını bildik. Coşkudan, tempodan, istekten her zamanki gibi memnunum. Gol yollarında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sürekli gol çalışıyoruz, golü hatırlatıyoruz. Golü isteyen atar. Son dakikada oldu. Bizim için gayet de güzel oldu” dedi.


"Maçı kazanmak için yaptım. Oyuncumdan helallik aldım"
Oyuncu değişikliğine dair soruları cevaplayan Murat Parlak, “Sonradan giren oyunculardan verim alamadık değil de istediğimiz gibi olmadı. Biz de istediğimizi yapamadık. Benim hatamdır. Hayatta hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Maçı kazanmak için sonradan oyuna soktuğum oyuncumu, çıkardım. Takım için yaptım. Maç biter bitmez de oyuncumdan helallik istedim. Maçı kazanmak için o anda her şeyi yapabilirdik. Öyle bir tercih yaptım. Son anda da Bertuğ’u oyuna attık. O da golü attı, şükürler olsun. Çok mutlu etti bizi. İnşallah bundan sonrası da güzel olur” diye konuştu. Hakemlerin yönetimiyle ilgili yöneltilen sorular üzerine Murat Parlak, “Hakemle ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Hiçkimse kusura bakmasın ama daha bu statta iyi yönetim sergileyen hakem görmedim. Her yerde deplasmanda oynuyormuşuz muamelesi görüyoruz. Taraftarımız yok. Tribünler çok kalabalık olmuyor. Zemin bizim için çok büyük sorun. Ona rağmen genç çocuklarla bu başarıları yakalamak önemli. İnşallah sonu güzel olacak” ifadelerini kullandı.

"6 iç saha maçımızı kazanırsak playoffa kalabiliriz"
Ligin ikinci yarısında geride kalan 4 maçı ve sezon sonu hedeflerini de paylaşan Parlak, “İlk 4 maçı nispeten bizim üstümüzdeki takımlarla oynadık. Kimseye karşı ezilmedik. Dik oynadık. İyi oyunlar oynadık. Bir sürü eksiğimiz, cezalımız, sakatımız vardı. Hiçbir şeyi bahane etmeden kendi işimizi iyi yapmaya çalıştık. 4 maçta da iyi oynadık. Kimse bizden fazla pozisyona giremedi. Sonrasına fikstürümüzün daha kolay olacağını biliyorduk. 6 iç saha maçımız kaldı. Bunları alırsak playoffa kalabiliriz. Bu öngörümüz var. Puantaja bakınca nispeten daha kolay, kazanabileceğimiz rakiplerle oynayacağız. Fakat maç maç bakmak gerekiyor. Sonuç olarak Karabük, Ceyhan düştü gibi görünüyor ama o maçlarda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bundan sonra yolumuz daha açık. Bu galibiyetle daha özgüvenle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Zemin futbol oynamaya elverişli değil”
Bir başka sahada oynama ihtimaline değinen Parlak, “Zeminle ilgili; bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama sahanın içinde sıkıntılar var. 10 gündür sahaya girmiyoruz. Burası bize deplasman. Rakip geliyor, oynuyor gidiyor. Biz burada bir tane antrenman yapmadık. Ter antrenmanı dahil sahamıza çıkamadık. Sahanın bize hiçbir artısı yok. Erok maçında sahadan gol yedik. Bu maçta da sahanın azizliği oldu, bize döndü bu sefer. Bu saha futbol oynamak, pas yapmak için elverişli değil. Çok pas hatası yapıyorsun, attığın topu kontrol edemiyor, ayakta duramıyor. Yürümek de bile zorlanır herhangi biri. Bu çocuklar bu sahada olağan üstü mücadele ediyor. Diğer takımlar düşüyorken biz hep yukarılara çıkıyoruz. İstediğimiz, tempomuz birçok takımın üzerinde. Bire bir oyunlarda oyuncu olarak birçok takımdan ilerdeyiz. Dolayısıyla sahayla ilgili yapılması gereken her şeyi yöneticilerimiz yapacaktır” sözlerini kaydetti.

Ahmet Güntepe, “Sahamızın durumu vahim”
Kulüp başkanı Ahmet Güntepe ise “Sahamızın durumu biraz vahim. Sentetik sahada oynamayı teklif ettim. Fakat teknik ekibimiz çim sahayı tercih etti. Sahanın zemini bu hava şartlarında çok daha ağırlaşıyor. Bu da futbolumuzu doğrudan etkiliyor. Bu akşam yönetim kurulu toplantısında alternatif sahayla ilgili değerlendirme yapacağız” dedi.

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