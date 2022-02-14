Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde marketlerde raf ve kasa fiyatlarıyla son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimlere devam ediyor. Kocaeli genelinde marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin sabah denetimine Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da eşlik etti. Denetimlerde marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

Denetimler kapsamında vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan ürünlerden birer örnek alınarak, raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, "Tüketicimizin mağdur edilmesine fırsat vermemek için Büyükşehir Zabıta ekipleriyle birlikte denetim yapıyoruz. Bugün itibariyle temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi indirimi başladı. Yapılan çalışmayla devletimiz, tüketicimiz lehine KDV’de ciddi bir indirime gitti. Bugünden itibaren denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

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