ÇESK sporcuları, milli takım aday kampına katılmaya hak kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları Eymen Ata ve Beste Kun, mayıs ayında Mersin'de yapılacak olan milli takım aday kampına katılmaya hak kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 1013 Şubat tarihleri arasında Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda 76 kulüp, 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Açık Su Kış Şampiyonası ve Milli takım seçme müsabakalarında başarı elde ettş. 11 yaş 1000 metre yarışlarında erkeklerde Eymen Ata, kızlarda Beste Kun Türkiye 5'incisi olarak mayıs ayında Mersin'de yapılacak olan milli takım aday kampına gitmeye hak kazandı.

Öte yandan, 1213 Şubat tarihleri arasında Kütahya’da yapılan Gençler A ve B Karate Grup Şampiyonasında ÇESK sporcuları 3 altın ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile Çayırova'ya döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.