Dolandırıcıların yeni adresi Instagram oldu. Her gün yüzlerce insanın hesabı çalınırken, binlerce kişi dolandırılıyor. Yüksek kar vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, en son Kocaeli’de kentle alakalı paylaşım yapan hesabı çaldı. Kendinden emin ve rahat konuşmalar sergileyen dolandırıcılar, avlarına düşürdükleri insanlardan binlerce lira para koparıyor. Giriş oluşturmak için en az 500 TL bütçe belirleyen dolandırıcılar, vatandaşlara kontenjan dolmadan paraları yatırmalarını söylüyor.

Dolandırıcıların yeni adresi olan sosyal medya platformu Instagram da her gün yüzlerce kişi dolandırılıyor. Önce kendilerine hedef belirleyen dolandırıcılar, yüksek takipçili hesapları gönderdikleri linkler ile hackliyor, daha sonra ise sahte dekontlarla insanları kandırıyor. Instagramda sahte dekontlar paylaşarak “yatırım yaptım ve kazandım, sen de kazan” diyerek paylaşımlar yapan dolandırıcılar, insanları kar vadiyle aldatıyor. Hikaye ve gönderi kısmında yüklü miktarda paylaşılan dekontları gören insanlar, paralarını 3'e 5'e katlamak umuduyla dolandırıcıların ağına düşüyor. Vatandaşların Instagram hesaplarına virüslü link göndererek çalmayı başaran dolandırıcılar, binlerce lira para toplayarak ortadan kayboluyor.



"Borçlarını kapamak umuduyla giriyorlar, daha da borçlanıyorlar"

En son Kocaeli’de kentle alakalı paylaşımların yapıldığı instagram hesabını çalan ve sahte dekontlar paylaşan dolandırıcılar, 0535 743 69 23 numaralı telefona insanları yönlendirerek, kontenjan dolmadan kayıt yapılmasını istedi. Bir an tereddütte düşen bir vatandaş yatırımın güvenilir olup olmadığını sorunca dolandırıcı ‘arkadaşımın eniştesi çalışıyormuş, denedik ve biz de kazandık, çok güvenilir’ diyerek insanları kandırdı. Kayıt oluşturmak için kendilerine bütçe de belirleyen dolandırıcılar, giriş için en az 500 TL istiyor. Özellikle borcu olan ve en kısa sürede borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar bu tuzağa düşerken, borcunu kapatmak bir yana da da borçlanıyorlar.

Dolandırıcıların verdiği numarayı araştıran vatandaş Alihan Alkan ismine ulaştı. Şahısların para yatırmak için İBAN adresinin de Alihan Alkan ismine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.