Özel günde özel etkinlik

– Kocaeli'de alanlarında uzman 14 tecrübeli isim, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte lise öğrencileriyle bir araya geldi. Uzmanlar, öğrencilere iş hayatı ve meslek seçimi hakkında bilgiler verdi.

Aralarında İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in de bulunduğu alanında 14 tecrübeli isim, İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere katıldı. Seminerde katılımcılar öğrencilere eğitim, iş hayatı ve meslek tecrübeleri hakkında bilgiler verdi. Seminerin ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, "14 Şubat, Sevgililer Günü. Ama biz Sevgililer Günü'nün üzerine çıkarak memleket sevgisi, görev aşkı, vazife aşkı üzerinde durduk. Öğrencilerimizle büyüklerimizi, ilimizin ileri gelenleri ile buluşturduk. Her şeyin başı sevgi. Eğer sevgiyi yanımızdakilerden, çevremizdekilerden ve karşımızdakilerden esirgersek hiçbir şekilde huzurlu olamayacağımızı ifade ettik. Mesleki anlamda ise herhangi bir işi seçerken severek seçmemiz gerektiğini ifade ettik. Çünkü huzurun ancak severek seçebileceğimiz bir meslekte olduğunu öğrencilerimize vurgulamaya çalıştık. Maddi anlamda belli bir refahın içinde bulunabiliriz ama sevgiyle ulaştığımız mesleki bir tecrübe yoksa mutlu olamayacağımızı öğrencilerimize anlattık" şeklinde konuştu.



"Bir hedef koymamız gerek"

Programdan çok memnun olduğunu söyleyen Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, "Bugün dersimizde meslek seçimi, CV doldurma gibi konulara değindik. Seçecekleri mesleklerde memnun olabilmeleriyle ilgili konuştuk. Ve en önemlisi iyi bir insan, iyi bir evlat, iyi bir çocuk ve vatana hizmet eden biri olmak noktasında çocuklarla sohbet ettik. Bunun ardından gelen soruları cevapladık. Çok güzel bir program oldu. Bu programı hazırlayan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Öğrencilere ticaret lisesinde okuduğumu, ezberimin iyi olmadığını düşündüğümü ama sonradan bu konuda iyi olduğumu fark ettiğimi anlattım. Yani bir şeylere dikkat edersek sonuca gideceğimizi, bir hedef koymamız gerektiğini dile getirdim. Kendi iş hayatımı ve mücadele olunca her şeyi yapabileceklerini anlattım. İnandığımız zaman her iş olur ama her zaman özünde iyi, güler yüzlü, merhametli, sosyal ve ikili ilişkilerde güzel bir çizgi çekmemiz gerektiğini söyledim. CV doldurmayı konuştuk, çünkü CV doldurmak çok önemli. Orada yazılan yanlış bir bilgi yarın bir gün pozitif yerine negatif bir durum ortaya çıkartabilir. Bugünkü buluşmamız çok zevkliydi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.