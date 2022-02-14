Kamyon ile kamyonet çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Kuzey Yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 34 EVU 20 plakalı kamyon ile M.M. yönetimindeki 34 DYL 85 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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