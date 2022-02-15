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KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor

İHA

KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor

KOMEK'te 3671 kişiye bilgisayar kullanımında F klavye eğitimi verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), F klavye kullanımı eğitimleri de vererek kursiyerlerini geleceğe hazırlıyor. Toplamda 718 bin 914 kursiyere eğitim veren KOMEK, F klavye kullanımında 3671 kursiyere ücretsiz eğitim vererek, bu alanda eğitim almak isteyen özellikle üniversite öğrencileri ve kamu kurumlarında çalışacaklara destek sunuyor.
Yapılan simülasyonlara göre F klavyede yazı yazmak Q klavyedekinden yüzde 11 daha kısa sürüyor. İngilizce metinler F klavyede daha hızlı yazılıyor. Bu özellikleri nedeniyle F klavye, Türkçe metinleri yazarken hız, verimlilik, dikkat, zamanı iyi kullanma, az yorulma, el ve beyin uyumu gibi çeşitli yararlar sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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