Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Esnaf Buluşması" kapsamında berber esnafıyla bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde berberlik yapan esnafla bir araya geldi. Programa; AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve esnaf katıldı. Kocaman’a teşekkürlerini sunan Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, "Bizler her zaman istişareden, bir araya gelmeden yanayız. Bu tür toplantılarımızı daha sık yapıyorduk. Pandemi dolayısıyla ara vermek durumunda kaldık. Bu yapılan toplantının amacı ilçemizdeki berberlerin yaşadığı olumlu yada olumsuz tüm konuları istişare etmektir" dedi.

"Yürekten inanıyorum"

Esnaf ve sanatkarların ülkenin kilit taşı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin kilit taşı, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Pandeminin bu ilçede etkilediği esnaflarımızdan biridir berberlerimiz. Biz geçmişten gelen köklü kültüre sahibiz. Berberlerimiz her zaman bölgenin kültürünü tutan insanlardır. Bölgesel ve mahalli beklentileri ve ihtiyaçları bilen arkadaşlarımızdır. Bugün burada olmamızın amacı sizleri dinlemek, sizlerle karşılıklı hasbihal etmektir. Ben sizlere, emeğinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Covid 19 salgını bir sağlık krizinden çok daha fazlasıdır. Bulunduğu her ülkeyi sarsan bu küresel salgın, elbette yıkıcı ve derin izler bırakarak sosyal ve ekonomik krizlere sebep olacaktır. Hep birlikte istişareler yaparak, devletimizin öncülüğünde bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu günleri birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

