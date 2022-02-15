Kartepe'de minikler kukla tiyatrosu ile eğlendi

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Kartepe Belediyesi'nin çocuklara özel düzenlediği "Ahmet ile Mehmet Kukla Tiyatrosu" isimli çocuk oyunu miniklerden ilgi gördü.

Kartepe Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde "Ahmet ile Mehmet Kukla Tiyatrosu" isimli komedi çocuk oyunu çocukları hem eğlendirdi hem öğretti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz'ün de torunuyla birlikte izlediği çocuk oyununda çocukların hayat içerisinde görebilecekleri durumlar eğlenceli ve öğretici bir dille anlatıldı. Gösteri sırasında seslendirilen çocuk şarkıları hep birlikte söylendi.

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