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21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi

İHA

21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi

Kocaeli'de 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, maktul ile sanıkların olay tarihinde kullandıkları telefonların incelenmesini ve olay günü gitmiş oldukları güzergahların da harita üzerinden gösterilmesi için rapor hazırlanmasını istedi.
Olay, 30 Haziran 2001 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o tarihte asker olan Kasım Aydın dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın’ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kasım Aydın’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl yaptıkları operasyon ile H.İ.'yi (47) gözaltına aldı. H.İ. ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli T.K.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. H.İ. de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"Çelişkili ifadeler nedeniyle tutukluyum"
Haklarında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya; taraf avukatları, tutuklu sanıklardan H.İ. ve T.K. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen H.İ.; ailesinin ve kendisinin zor durumda olduğunu, 1 yıldır tutuklu bulunduğunu, 20 sene önce olan olayın delillerini karartma gibi bir durumun olmadığını söyleyerek, tahliyesini talep etti. Diğer sanık T.K. ise H.İ.'nin verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle yargılandığını söyleyerek, beraatini istedi.

Rapor istendi
Mahkeme heyeti; maktulün ve sanıkların kullandığı telefonların incelenmesini, olay tarihinde ve sonrasındaki 3 gün gitmiş oldukları güzergahların da harita üzerinden gösterilmesi için rapor hazırlanmasını istedi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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