Kırmızı ışıkta öldürülen iki genç kadından geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kar maskeli zanlıların 30 el ateş ederek otomobilin içinde katlettiği Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'den geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı.

Olay, 13 Şubat Pazar günü sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeden çıkarak evlerine giden Emine Çöp (28) ve Tuğçe Semiz (22) isimli iki kadının içerisinde olduğu otomobile, kimliği belirsiz kar maskeli iki şahıs 30 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kadın hayatını kaybederken, o sırada başka bir araçta bulunan ve kadınların arkadaşı olduğu öğrenilen Alihan K. ise ağır yaralandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaya ilişkin özel bir ekip kurdu. Cinayet şubesi dedektifleri, cinayeti çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Çapraz ateşe tutularak öldürülen iki genç kadının cenazeleri dün toprağa verildi. Alihan K.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki çocuk annesi Emine Çöp ve 22 yaşındaki Tuğçe Semiz'den geriye ise sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk fotoğrafları kaldı.

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