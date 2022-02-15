Polis aracını yakmaya çalıştı 

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde benzin dökerek polis aracını yakmaya çalışan K.T. gözaltına alınırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi´nin önünde meydana geldi. Polis merkezinin önünde park halindeki polis aracının üzerine benzin döken kişi, aracı ateşe verdi. Polisler şüpheli K.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaptıkları müdahale ile yangını da büyümeden söndürdü. Polis ekipleri, K.T.´yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, K.T.´nin uyuşturucu maddenin etkisinde olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. K.T.´nin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirilirken, kamu malına zarar vermesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-02-15 20:53:56



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