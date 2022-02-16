Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze almalıyız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze almalıyız"

İHA

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLGMEWA), 'Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak' temalı toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bireysel olarak değil, insani değerleri merkeze alan çalışmaları birlikte yapmalıyız" dedi.

Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze almalıyız"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLGMEWA), 'Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak' temalı toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bireysel olarak değil, insani değerleri merkeze alan çalışmaları birlikte yapmalıyız" dedi.
UCLGMEWA İstişare Toplantısı 'Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak' temasıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman ile UCLGMEWA üyesi belediye başkanları katıldı.

"Tüm dünyada izleneceğine inanıyorum"
Açılış konuşmasını yapan UCLGMEWA Başkanı Mohammed Saadie, "Bugün Kocaeli’de olmaktan dolayı mutluyuz. Bizleri burada misafir eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Türkiye’deki belediyelerin örnek uygulamalarının uluslararası alanda da model haline geleceğine ve bunun sadece MEWA Bölgesi'nde değil, tüm dünyada izleneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise "UCLGMEWA ağının ve bölgemizin, küresel gündemler ve gelişmeler ışığında yerel sorunlarına çözümler üretebilme kapasitesini artırmak birincil önceliğimiz ve bu iki günlük istişarenin bu noktada kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

"Global düşünüp, yerelde harekete geçmeliyiz"
UCLGMEWA heyetini Kocaeli'de misafir etmekten memnun olduklarını söyleyen Başkan Büyükakın da şu ifadeleri kullandı:
"Dünya son dönemde büyük bir pandemi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Tek başına çabalarımızın bir şey ifade etmediğini gördük. Pandemi başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan her şeye karşı birlikte olmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz. Birlikte çaba gösterdiğimiz takdirde başa çıkabiliriz. Pandemi devam ederken küresel ölçekte kendisini hissettiren ama daha tam göremediğimiz iklim değişikliği meselesi var. Dünyanın herhangi bir ülkesinin herhangi bir ilçesinde iklim değişikliğiyle mücadele edilmesinin bir anlamı yok. Eğer iklim değişikliğiyle mücadele edilecekse bu birlikte olmalı. Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bu adil bir dünya düzeni için geçerlidir. Cumhurbaşkanımız bu yüzden, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyor. Bunun anlamı çok derin. 5 büyük ülkenin kendi öncelikleri doğrultusunda ticari mantıkla alınan kararların uygulanarak çözüme kavuşturulması pek mümkün gözükmüyor"

"İnsani değerleri merkeze alan çalışmalar yapmalıyız"
İnsanlığın bugün kendi insani değerlerini hatırlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Aslında bizim felsefeye ihtiyacımız var. Ne, ne zaman, kim sorusunu soruyoruz, niçin sorusunu sormuyoruz. Niçin sorusu yoksa anlam yoktur. Niçin sorusuna anlam kazandıramadığımız takdirde insanları bir hedefe doğru motive etme şansımız yok. Motivasyon yoksa sonuç da yoktur. Eğer bu olsun istemiyorsak birlikte tekrar düşünmeli, birlikte hareket etmeliyiz. İnsanı merkeze alıp, yeniden çalışmalıyız. Belediyeler, kurumlar, hükümetler hep insan için vardır. İnsanın mutluluğuna katkı sağlayan bir iş yapmıyorsanız yaptığınız iş boştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedef doğrultusunda çalıyoruz" diye konuştu.
Toplantının sonrasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLGMEWA üyesi belediye başkanları Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ı gezdi. Gezinin ardından Başkan Büyükakın, misafirlerini akşam yemeğinde ağırladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları ...
Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor
YEREL HABERLER Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor
53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor
YEREL HABERLER 53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor
Kartepe'de kayak kursları başladı
YEREL HABERLER Kartepe'de kayak kursları başladı
Gebze Akademi Lise, çok yakında eğitime başlayacak
YEREL HABERLER Gebze Akademi Lise, çok yakında eğitime başlayacak
Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
YEREL HABERLER Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
Gölcük'te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak
YEREL HABERLER Gölcük'te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak
Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
YEREL HABERLER Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
D-100’de üç aracın karıştığı kazada anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER D-100’de üç aracın karıştığı kazada anne ve kızı ...
Gerçek bir hayvansever Hem imam hem doğa fotoğrafçısı İmam, oluklu kertenkeleler için seferber oldu
YEREL HABERLER Gerçek bir hayvansever Hem imam hem doğa ...
Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
YEREL HABERLER Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
Karakolun önündeki polis otosunu yaktı Uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edilen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Karakolun önündeki polis otosunu yaktı Uyuşturucu ...
Polis aracını yakmaya çalıştı 
YEREL HABERLER Polis aracını yakmaya çalıştı 
Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi
YEREL HABERLER Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi
İş adamının diri diri yakılması olayına karışan sanık: "Ben yanından ayrıldığımda sapasağlamdı"
YEREL HABERLER İş adamının diri diri yakılması olayına karışan ...
Uysal: "Fuar alanı için bir karar almadık"
YEREL HABERLER Uysal: "Fuar alanı için bir karar almadık"
Gölcük'te satranç turnuvası başladı
YEREL HABERLER Gölcük'te satranç turnuvası başladı
Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır ...
50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi
YEREL HABERLER 50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi
Özel çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli "Seni çok seviyoruz. Seni görmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Özel çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ...
Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: “Geri çekil” Bu kez sürücüler değil, yayalar ceza yedi
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren ...
Kırmızı ışıkta öldürülen iki genç kadından geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta öldürülen iki genç kadından geriye ...
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı Balıkçı Kemal Bineklioğlu: "KDV indirimi bizim balık tezgahlarımıza da yansıdı. İnanın büyük bir rahatlama geldi"
YEREL HABERLER KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı Balıkçı ...
Başiskele'de KDV indirimi denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Başiskele'de KDV indirimi denetimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.