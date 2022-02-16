Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı

İHA

Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından üst yapısı tamamlanan Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmalarına başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşım ağında üst yapı çalışmaları yapılıyor. Üst yapı çalışmaları tamamlanarak genişletilen ve asfaltlanan Karamürsel 101. Caddede aydınlatma elektrik alt yapısı çalışmalarına başlandı. Caddede elektrik hatları yer altına alınıyor. Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları kapsamında saha dağıtım kutularının montajı yapıldı. Elektrik kabloları çekilerek montaj çalışmalarına başlandı. Orta ve alçak gerilim hatları çekilen caddeye aydınlatma direkleri dikilecek.
750 metrelik caddede üst yapı çalışmaları kapsamında tretuvar kaldırım, betonarme istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yapılarak cadde baştan aşağı yenilendi. 12 metre genişlikteki 101. Cadde, yapılan genişletme çalışmaları sonrası üç şerit ve 20 metre genişliğe çıkarıldı. 7 bin 500 metreküp kazı yapılan 101. Caddede 2 bin 400 metreküpte taş duvar yapıldı. 2 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin her iki tarafına da 5 bin 500 metrekare parke kaldırım imalatları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor
YEREL HABERLER Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor
Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze almalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze ...
53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor
YEREL HABERLER 53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor
Kartepe'de kayak kursları başladı
YEREL HABERLER Kartepe'de kayak kursları başladı
Gebze Akademi Lise, çok yakında eğitime başlayacak
YEREL HABERLER Gebze Akademi Lise, çok yakında eğitime başlayacak
Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
YEREL HABERLER Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
Gölcük'te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak
YEREL HABERLER Gölcük'te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak
Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
YEREL HABERLER Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
D-100’de üç aracın karıştığı kazada anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER D-100’de üç aracın karıştığı kazada anne ve kızı ...
Gerçek bir hayvansever Hem imam hem doğa fotoğrafçısı İmam, oluklu kertenkeleler için seferber oldu
YEREL HABERLER Gerçek bir hayvansever Hem imam hem doğa ...
Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
YEREL HABERLER Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü  
Karakolun önündeki polis otosunu yaktı Uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edilen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Karakolun önündeki polis otosunu yaktı Uyuşturucu ...
Polis aracını yakmaya çalıştı 
YEREL HABERLER Polis aracını yakmaya çalıştı 
Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi
YEREL HABERLER Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi
İş adamının diri diri yakılması olayına karışan sanık: "Ben yanından ayrıldığımda sapasağlamdı"
YEREL HABERLER İş adamının diri diri yakılması olayına karışan ...
Uysal: "Fuar alanı için bir karar almadık"
YEREL HABERLER Uysal: "Fuar alanı için bir karar almadık"
Gölcük'te satranç turnuvası başladı
YEREL HABERLER Gölcük'te satranç turnuvası başladı
Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır ...
50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi
YEREL HABERLER 50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi
Özel çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli "Seni çok seviyoruz. Seni görmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Özel çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ...
Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: “Geri çekil” Bu kez sürücüler değil, yayalar ceza yedi
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren ...
Kırmızı ışıkta öldürülen iki genç kadından geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta öldürülen iki genç kadından geriye ...
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı Balıkçı Kemal Bineklioğlu: "KDV indirimi bizim balık tezgahlarımıza da yansıdı. İnanın büyük bir rahatlama geldi"
YEREL HABERLER KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı Balıkçı ...
Başiskele'de KDV indirimi denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Başiskele'de KDV indirimi denetimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.