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Elektrikleri kesik olan otomobil yetkili servisi 20 gündür jeneratörle çalışıyor Kopan elektrik hattı bir türlü yapılmayınca müşterilerini kaybettiler Yetkili servis Müdürü Kaya: “Makinalarımızın yüzde 80’ini çalıştıramıyoruz” “4 tane şirketle çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık”

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil yetkili servisi, yağışlar sonrasında elektrik hattının kopmasıyla birlikte 20 gündür jeneratör yardımıyla çalışıyor. Elektrik kesintisi yüzünden işleri zamanında yetiştiremeyen yetkili servis görevlileri, müşterilerini kaybetmemek için sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Elektrikleri kesik olan otomobil yetkili servisi 20 gündür jeneratörle çalışıyor Kopan elektrik hattı bir türlü yapılmayınca müşterilerini kaybettiler Yetkili servis Müdürü Kaya: “Makinalarımızın yüzde 80’ini çalıştıramıyoruz” “4 tane şirketle çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık”

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil yetkili servisi, yağışlar sonrasında elektrik hattının kopmasıyla birlikte 20 gündür jeneratör yardımıyla çalışıyor. Elektrik kesintisi yüzünden işleri zamanında yetiştiremeyen yetkili servis görevlileri, müşterilerini kaybetmemek için sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalışmalarını sürdüren bir otomobil yetkili servisini besleyen elektrik hatları, 20 gün önce ilçe genelinde etkili olan yağışlar sonrasında koptu. İş yerinde elektriklerin bir anda kesilmesinin ardından servis yetkilileri sıkıntının ne olduğunu anlayabilmek için Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) görevlilerini çağırdı. Bölgede inceleme yapan SEDAŞ görevlileri, hattın koptuğu için elektriklerin kesildiğini tespit ederek bunun onarılması gerektiğini söyledi. Ancak 20 gün geçmesine rağmen kopan hatta herhangi bir bakım çalışması yapılmadı. Otomobil yetkili servisi çalışanları, kendilerine düşük voltajlı elektrik sağlanması üzerine jeneratör yardımıyla işlerini devam ettirdi. Düşük voltaj sebebiyle makinalarının büyük bir kısmını çalıştıramadıklarını, işlerinde gecikmeler olduğu için de müşterilerini kaybetmeye başladıklarını söyleyen yetkili servis sorumluları, sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

“Makinalarımızın yüzde 80’ini çalıştıramıyoruz”
Yaklaşık 20 gün önce, büyük yağışlardan hemen sonra servise elektrik taşıyan ana hatlarda bir sorun oluştuğunu söyleyen yetkili servis müdürü Muhsin Kaya, “Biz bunu ilgili elektrik dağıtım firmasına bildirdiğimizde geldiler, baktılar. Bu hatların koptuğunu ve bunların yenilenmesi gerektiğini söylediler. Yenilenmesi gereken hatlarla ilgili daha öncesinde zaten biz o hatlarla ilgili kendimiz montaj yaptırıp elektrik dağıtım şirketine burayı hibe etmiştik. Elektrik kesintisinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Hala bir türlü bu hatları yenileyemediler. 4 defa ‘Yarın geleceğiz’, ‘Öbür gün geleceğiz’, ‘Bir sonraki gün geleceğiz’ gibi mesaj attılar ve yenileyeceğiz dedikleri gün sabahtan akşama kadar bölgede elektriği komple kestiler. Ama hatlarımız yenilenmedi. Biz de burada jeneratör yardımıyla ve alçak gerilime bağladıkları hatlarımızdaki düşük voltajla çalışmaya çalışıyoruz. Makinalarımızın yüzde 80’ini çalıştıramıyoruz. Ama sırayla çalıştırmak için jeneratörü devreye alıp makinaları çalıştırarak işimizi yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

“Elektrik şirketi bir türlü bu sorunu çözmüyor”
Yangın pompasının da hiç çalışmadığını kaydeden Kaya, “Jeneratörü çalıştırdığımızda da devreye giremiyor, voltajı yetmiyor. Allah korusun burada bir yangın olsa bütün sistemimiz var, hatlarımız var ama yangın pompamız devreye girmeyecek. Dolayısıyla yangını söndüremeyeceğiz. Aynı şekilde fırınları kullanamıyoruz, havalandırma sistemini kullanamıyoruz. Fosseptik pompalarımızı kullanamıyoruz. Vidanjör çağırıp fosseptiği boşaltıyoruz. 20 gündür biz burada doğru düzgün hiçbir makinamızı kullanamıyoruz. Kullanmaya çalıştıklarımızın, zorladıklarımızın da motorunu yakıyoruz. Çünkü voltajlar düşük geliyor. Ama elektrik şirketi bir türlü bu sorunu çözmüyor. Sanki çok uzak bir memleketteyiz. Burası Kocaeli ve İstanbul’un bağlandığı nokta. 50 metre sonramız İstanbul. Elektrik şirketi maalesef bu sorunu bir türlü çözemedi” diye konuştu.

“4 tane şirketle çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık”
Bu süreçte verimli çalışamadıkları için işlerinde aksamalar olduğunu vurgulayan Kaya, “Taahhütlü işler yapıyoruz, müşterilerimize zamanında bu hizmeti vermemiz lazım. Bu gecikmelerden dolayı da yaklaşık 4 tane şirketle çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık. Çünkü müşterilerimize verdiğimiz sözümüzü tutamadık. Müşterilerimizden olduk, gelir kaybı yaşıyoruz, iş kaybı yaşıyoruz. 12 gün de değil, 20 gündür bunu sürekli yaşıyoruz. Mutlaka bunun bir çözümü olacak. Eğer biz bu şekilde çözüm alamayacaksak hem gelir kaybımızla ilgili hem de yaşadığımız sorunlarla ilgili dava açacağız. Bir an önce sorunumuzun çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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