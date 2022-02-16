Sehpa demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oyun oynarken sehpa demirine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 527 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 buçuk yaşındaki Eslem Topçu, sitenin bahçesinde oyun oynadığı sırada demir sehpanın üzerine çıkmak istedi. Daha sonra demirin içine düşen minik Eslem, sehpa içinde sıkıştı. Kızın demire sıkıştığını fark eden komşular, minik kızı sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, Eslem’in sıkıştığı demiri keserek minik kızı oradan kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bir problem olup olmadığını görmek için minik Eslem’i muayene etti.

Olayı duyup kızı için endişelenerek bir hışımla evine gelen baba Burhan Topçu, kızını sağlıklı bir şekilde karşısında görünce rahat bir nefes aldı. Durumu anlatan Topçu, “Biz işteyken bu demirin içine girmiş, sıkışmış. Sağ olsun komşular aramış itfaiyeyi, ambulansı. Gelmişler, çıkarmışlar. Ben de yeni geldim. Bu mutfaktaki fiskos sehpa, üstünü sabah kırmışlar. Ondan sonra da oynarken araya sıkışmışlar. Herhangi bir şeyi yok, hastaneye gitmesine de gerek kalmadı. İtfaiye çıkardı” dedi.

Minik Eslem ise bir daha yaramazlık yapıp sehpa üzerine çıkmayacağını söyledi.

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