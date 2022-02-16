Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde polis merkezinin önündeki polis aracını üzerine benzin dökerek ateşe veren K.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, olayın terör eylemi olmadığının tespit edildiğini açıkladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR

2022-02-16 20:38:33



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