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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada (2)

DHA

Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada (2)


TUTUKLANDI 
Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde polis merkezinin önündeki polis aracını üzerine benzin dökerek ateşe veren K.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.T., çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, olayın terör eylemi olmadığının tespit edildiğini açıkladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR
2022-02-16 20:38:33

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