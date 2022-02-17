Sehpanın metal ayaklarına sıkışan Eslem'i itfaiye kurtardı 

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Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, sehpanın metal ayaklarının arasına sıkışan 3,5 yaşındaki Eslem Topçu´yu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 727. Sokak´ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ablasıyla birlikte evde bulunan Eslem Topçu, üzerine çıkmaya çalıştığı sehpanın metal ayakları arasında sıkıştı. Ablası durumu komşulara bildirdi. Eve gelen komşuları, küçük çocuğu kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekibi, sehpanın metal ayağını keserek küçük kızı kurtardı. Sağlık ekibi, küçük kızı muayene ederken herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

2022-02-16 23:10:00



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