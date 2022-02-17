Gölcük'te 400 çınar ağacı dikilecek

Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerine 400 çınar ağacı dikilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ana güzergah olarak kullanılan yolların ve caddelerin kenarlarında boş noktalara yeşil alan çalışması yapıyor. Bu kapsamda ekipler, İpek Yolu Bulvarı üzerine 400 çınar ağacı dikimi gerçekleştirecek. Ağaçlar dikilmeden önce ise bir işlemden geçiyor. Ağaçlar formunu koruması ve kök gelişimini sağlaması için form budaması işlemi yapılıp, daha sonra da dikimi gerçekleştiriliyor.

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