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Eşofman giydiği için bilet ücretini ödediği konsere alınmadı "Arkadaşlarımın yanında utanç verici anlar yaşadım"

İHA

Eşofman giydiği için bilet ücretini ödediği konsere alınmadı "Arkadaşlarımın yanında utanç verici anlar yaşadım"

– Kocaeli'de bir eğlence mekanındaki konser için ücretini ödeyerek bilet alan Talha Sarıoğlu, eşofman giydiği için mekana alınmadı. Büyük şaşkınlık yaşayan Sarıoğlu, "Arkadaşlarımın yanında utanç verici anlar yaşadım. Bizim giremediğimizi gören insanlar da ne olduğunu sorgulamaya başladı. Çevredekilere durumu izah ettiğimde onlar da bu durumu oldukça yadırgadı" dedi.
Kocaeli'de yaşayan Talha Sarıoğlu (28), İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında 15 Şubat Salı Günü sahne alacak Karsu'nun konseri için bilet aldı. Yer problemi yaşamamak için eğlence mekanına konser saatinden önce giden Sarıoğlu, eşofman altı giymesi sebebiyle mekanın güvenlik personelleri tarafından içeri alınmadı. Güvenlik personellerinin tepkisi karşısında şoke olan Sarıoğlu'na gidip bir pantolon alırsa içeri alınacağı söylendi. Bir süre eğlence mekanının önünde bekleyen Talha Sarıoğlu, arkadaşları gelince yeniden içeri girmeyi denedi. Sarıoğlu, biletini göstermesine rağmen yine içeriye alınmadı. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Sarıoğlu'na, bilet ücreti geri iade edildi.

"İlk başta şaka yaptıklarını düşündüm"
Yaşadığı durumun sadece kendisinin değil, çevredeki insanların da garipsediğini ifade eden Talha Sarıoğlu, "Karsu isimli sanatçının bir mekana geleceğini öğrendik. Geleceği gün konsere gidebilmek için arkadaşlarımızla bilet aldık. İyi bir yer tutabilmek için kız arkadaşlarımızdan önce mekana gittik fakat bizi içeri almadılar. Kıyafetimin, içeri girmek için uygun olmadığını ifade ettiler. İlk başta şaka yaptıklarını düşündüm fakat ciddi olduklarını anladım. İlk başta damsız olduğumu düşündükleri için almadıklarını zannettim fakat arkadaş grubumuzun içinde kızların da olduğunu ifade ettim. Ben de arkadaşlarımı bekledim ve geldikten sonra tekrar şansımı denedim. Bu sefer daha farklı bir görevli 'Buyur ben yardımcı olayım' dedi. Kendisine tekrardan içeri girememe sebebimi sordum ve o da altımdaki eşofmandan dolayı olduğunu söyledi. Mekanın seçkin veya lüks giyinilen bir yer olmadığını, üstümdeki kıyafetin sırıtmayacağını ifade ettim. Bana, 'Bu kadar dert etme, mağazadan gidip kot pantolon alabilirsin' dedi. Ayrıca 'Bende olsaydı sana pantolon verirdim' diyerek dalga geçti. Arkadaşlarımın yanında utanç verici anlar yaşadım. Bizim giremediğimizi gören insanlar da ne olduğunu sorgulamaya başladı. Çevredekilere durumu izah ettiğimde onlar da bu durumu oldukça yadırgadı" dedi.

"Kapıdaki güvenliğin keyfi öyle istedi diye giriş yapamadım"
Etkinliğin kurallarında kıyafetle ilgili bir kural olmadığının altını çizen Sarıoğlu, "Ben yaşanan bu olayı mekana değil, o an orada olan güvenliğin bunu eğlencesine yapmasına bağlıyorum. Çünkü daha 2 gün önce aynı işletmenin İstanbul’daki mekanındaki bir konsere de aynı kıyafetle gittim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Fakat bana mekana bu şekilde giremeyeceğimi, bunun bir prosedür olduğunu söylediler. Etkinliğin kurallarına baktığımda da kılık kıyafetle alakalı herhangi bir ibare göremedim. Ben bu etkinliğin ücretini daha gitmeden önce internet üzerinden ödedim ve etkinlik kurallarını da okudum. Şu anda da üstümde bulunan kıyafetlerle konser verilecek alana gittim. Parasını önceden ödediğim, kapıdaki güvenliğin keyfi öyle istedi diye giriş yapamadım. Beni ayaküstü geri yolladılar ve çok saçma bir duruma düştüm. Gördüğüm bu saçma muameleyi hak etmediğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımın önünde böyle bir duruma düşmek hoş olmadı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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