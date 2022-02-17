Çocuk parklarında yaz hazırlığı yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarına devam ederken bir yandan da parklardaki bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanlarında eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında onarma ve yenileme işlemleri ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.