Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'yi örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen toplantıda suda KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren Kocaeli’yi diğer belediyelere örnek gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ankara’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda gündeme yönelik önemli gelişmeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin aracılığıyla Türkiye genelindeki AK Partili belediye başkanlarımıza sesleniyorum, suda KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirmenizi bekliyorum. Böylece enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız. yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımıza kolaylık sağlamalısınız. Nasıl Kocaeli Belediyemiz bu adımı attıysa şu anda süratle tüm belediyelerimiz bu adımı atmalıdır" dedi.

İSU su fiyatlarında KDV indirimi yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 1’e indirmişti. 14 Şubat’tan geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlamıştı.

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