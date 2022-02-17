Hayvan pazarında başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki hayvan pazarında, kayalığın dibinde başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın isminin Ahmet Yaşar Göktaş (41) olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan hayvan pazarında kayalıkların dibinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Yanına gittikleri şahsın başından vurulmuş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, vatandaşların 12 gündür burada olduğu öğrenilen şahsı gördüğü fakat poşet sandıkları için ilgilenmedikleri ortaya çıktı.



Hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Hayatını kaybeden şahsın isminin Ahmet Yaşar Göktaş (41) olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 ay önce annesi vefat eden Göktaş’ın, ablasının da hasta olduğu ortaya çıktı.



"Şahsın elleri çürümüştü"

Arkadaşıyla birlikte boş tarlada gezerken bir şahsı hareketsiz yatarken gördüğünü söyleyen Mehmet Şefik Ayaz, "Kendisine seslendik, cevap vermeyince şüphelendik. 'Acaba uyuşturucu mu kullandı?' diye düşündük. 155’i aradık, bizi sağlık birimlerine yönlendirdiler. Sağlık birimlerine konum attık geldiler. Sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gittiğimizde yerde yatan şahsı gördük. Şahsın elleri falan çürümüştü. Kafasında da bir mermi izi vardı. Muhtemelen intihar etmiş. Doktorlar yanına gidince hayatını kaybettiğini söylediler. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Biz de karakola gelerek ifade verdik" dedi.



"Yerde de bir silah vardı"

Başka bir görgü tanığı Yunus Emre Atmaca ise "Mahallede bulunan boş bir arazi orası. Arkadaşımla orada dolaşırken bir şahsın yerde yattığını gördük. Sonra seslendik, herhangi bir cevap alamadık. 155’i aradık. Ekipler geldikten sonra yanına gittik. Kafası kan içindeydi, yatıyordu. Yerde de bir silah vardı. Biz de intihar ettiğini düşündük. Sonra zaten ekipler gerekeni yaptılar. İlk önce ambulans geldi. Biz de onlarla birlikte gittik zaten. Daha öncesinde olay yerine gitmedik. Başında kan vardı, mermi girişi gibi bir iz gözüküyordu. Başka bir şey de görmedik zaten. Tek bir yarası vardı" diye konuştu.

Ahmet Yaşar Göktaş’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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