Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kabaoğlu Mahallesi Baki Komşuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Kabaoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 41 E 8841 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, E.B.T idaresindeki 54 BT 096 plakalı Kia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü S.Ş. ve yolcu olarak araç içerisinde bulunan S.Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından her iki yaralı da Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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