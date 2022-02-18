Kağıtspor’un engelsiz şampiyonları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile engelleri aşan başarılı sporcular, katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aydın’da gerçekleştirilen 25 ilden 141 sporcunun katıldığı Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele eden Kağıtsporlular, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada mücadele eden mavi beyazlılardan J1 kategorisinde erkekler 73 kilogramda Gökçe Yavuz altın, 90 kilogramda Yusuf Gülcan bronz madalya kazandı. J1 kategorisinde kadınlarda 57 kilogramda mücadele eden Merve Uslu altın, 70 kilogramda mücadele eden Esmer Taşkın ise gümüş madalya kazandı. J2 kategorisinde Erkekler 90 kilogramda Harun Çelik gümüş, 90 kilogramda Oğuzhan Ayık yine gümüş madalya kazanarak şampiyonada kürsüde yer aldı. Şampiyonaya katılan kulüpler arasında elde edilen başarılar ile yapılan sıralamada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un engelsiz judocuları, madalya sıralamasında 1. olarak şampiyonayı zirvede bitirdi.

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