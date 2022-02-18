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Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor

İHA

Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, haftanın 5 günü okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor. Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler; hem servislerden hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle indirilerek okullarına gitmelerine yardımcı oluyor.

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