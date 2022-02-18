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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi

İHA

Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyetle birlikte İstasyon Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, her hafta farklı mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş’ın yanı sıra ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında heyet; İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi üzerindeki esnafa konuk oldu. Esnafla sohbet eden heyet, bereketli kazançlar diledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden heyet, görüş ve talepleri dinledi.

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