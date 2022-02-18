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İstanbul İl Tarım Müdürlüğü `dikey tarım´ için araştırma yapacak

DHA

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü `dikey tarım´ için araştırma yapacak


Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL İl Tarım Müdürlüğü, Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi. Projeyle, toprak kullanılmadan, minimum miktarda su, besin çözeltisi ile kapalı bir sistem içerisinde üretim yapılması hedefleniyor. Araştırma ve geliştirme yapıp, üretim reçetelerini özel sektörle paylaşmayı amaçladıklarını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Toprakları kaybediyoruz ve aynı ölçüde de nüfus artışı var. Bizim birim alanda maksimum verim elde ederek, yeni teknolojiler ile bu insanları beslememiz lazım. Gıdanın ne kadar önemli olduğu pandemide ortaya çıktı" dedi.
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ile Kocaeli´nin Körfez ilçesinde bulunan gübre fabrikası İGSAŞ arasında İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi Projesi'nin sponsorluk protokolü bugün imzalandı. İGSAŞ Genel Müdürlüğü´nde düzenlenen protokol imza törenine, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ve her iki kurumun yöneticileri katıldı. Protokol ile hayata geçecek olan şehirlerin atıl kalmış kapalı bölümlerinden verim alınması amaçlanıyor. Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir kapalı otoparkın eksi 8'inci katına kurulacak. Çevre ve iklim koşullarından bağımsız olarak tarım yapılacak olan merkezde, dikey tarım uygulamaları geliştirilerek Türk çiftçilerinin hizmetine sunulması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.
`BİLGİYİ SATMAK DEĞİL, SUNMAK İÇİN BU MERKEZİ KURUYORUZ´
Gıda üretiminin önemine dikkat çeken Ahmet Yavuz Karaca, "Dünyada gerçekten tarım arazileri her geçen gün azalıyor. Toprakları kaybediyoruz ve aynı ölçüde de nüfus artışı var. Bizim birim alanda maksimum verim elde ederek, yeni teknolojiler ile bu insanları beslememiz lazım. Gıdanın ne kadar önemli olduğu pandemide ortaya çıktı. Bina olmadan oturabilirsiniz, bir süre yeni elbise almadan durabilirsiniz ama yemeden, içmeden duramazsınız. Bunun için de yeni tarım teknolojilerine ihtiyacımız var. Hele de İstanbul gibi 16 milyon nüfusun olduğu bir kentteyseniz, burada yeni teknolojileri araştırmak ve bulmak zorundasınız. Biz burada araştırma ve geliştirme yapıp, bilgiyi alıp, üretim reçetelerini özel sektöre, bu alanda yatırım yapacak olan kişilere bilgiyi vermek. Satmak değil, bilgiyi vermek, sunmak için bu merkezi kuruyoruz" dedi.
`BİR TAKIM OYUNCUSU OLMAYI HEDEFLİYORUZ´
İlkay Ünal ise, "Bugün atacağımız imzalarla Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte bir yolculuğa çıkıyor olacağız. Dikey tarım projesi ve Ar-Ge merkezi ile birlikte kuruluyor olması, bizim için maddi bir sponsorluğun çok ötesinde. Çünkü burada projeye maddi bir destek sağlarken, aynı zamanda insan gücü kaynağı olarak da akıl kaynağı olarak da deneyim olarak da İGSAŞ'ın sahip olduğu Ar-Ge merkezleri olarak da biz bir takım oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Burada bir tarafta devletimiz, bir tarafta özel sektör, birlikte tarımın geleceği için, dünya genelinde yaşanan gıda kıtlığı sorununa farklı bir katkı koyabilmek için, gerçekten heyecanlıyız" diye konuştu.
TOHUMDAN ÜRÜNE SÜREÇ TESİSTE SAĞLANACAK
Dikey tarım ile toprak kullanılmadan minimum miktarda su, besin çözeltisi ile kapalı bir sistem içinde birim alanda daha fazla üretim yapılacak. Geliştirilen teknolojilerle, ekinlerin ideal düzeyde ışık alması, su ve besine kavuşması sağlanıyor. Çimlenmeden filizlenmeye, gelişmeden hasada kadar tarımsal yetiştiriciliğin her aşaması kontrol altında tutuluyor. Projeyle, tohumdan fideye, fideden ürüne olan bitki büyümeye ait bütün süreçlerle projeyle kurulacak tesis bünyesinde sağlanacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR
2022-02-18 12:54:12

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