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Yaptıklarıyla hem gönülleri hem de bedenleri ısıtıyorlar Kocaeli’deki ev hanımlarının iyilik hareketi Askerler üşümesin diye örgü örüyorlar Doğudaki asker ve yetim çocuklar için örgü şişlerini ellerine bırakmıyorlar

İHA

Yaptıklarıyla hem gönülleri hem de bedenleri ısıtıyorlar Kocaeli’deki ev hanımlarının iyilik hareketi Askerler üşümesin diye örgü örüyorlar Doğudaki asker ve yetim çocuklar için örgü şişlerini ellerine bırakmıyorlar

Kocaeli’de yaşayan bir grup ev hanımı, pandemi döneminde evde boş durmayarak doğudaki asker ve yetim çocuklar için örgü örüyor. Yaptıkları iyilik hareketiyle gönülleri ısıtan ev hanımları, asker ve yetim çocuklar için örgü şişlerini ellerinden bırakmıyor.

Kocali’de gönüllü itfaiyeci olarak çalışan 53 yaşındaki İsmail Ak, “En yakın komşumuz” adı altında gönüllü bir grup kurarak doğudaki askerler ve yetim çocuklar için bir proje geliştirdi. Pandemi döneminde 15 kişilik bir kadın grubuyla bu projeye başlayan Ak, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 15 kişilik ev hanımı bu projeye gönül vererek yetim çocuklar için atkı, bere, yelek; askerler için ise boyunluk örüyor. Son olarak askerler için 200 adet çocuklar için ise 150 adet örgü ören ev hanımları, ürünlerini Kars Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı’na gönderecek. Yaptıkları bu iyilik hareketiyle gönülleri ısıtan ev hanımları, ‘askerlerimiz orada üşürse biz burada rahat edemeyiz, uyuyamayız’ diyor.

“Amacımız 25, 30 derecede doğuda görev yapan askerlerimize hazırlık yapmak”
Atkı ve bere hazırlıklarına sürekli devam edeceklerini söyleyen gönüllü itfaiyeci İsmail Ak (53), “Kars Sarıkamış’taki ilçe Jandarma Komutanlığı’na 200 adet boyunluk hazırladık. Bunun dışında da kimsesiz yetim çocuklarımız için 150 adet atkı, bere, yelek, hırka hazırladık. İlk yardımıma 1999 depreminden sonra gönüllü olarak başladım. Pandemi döneminde ‘En yakın komşumuz’ adı altında gönüllü bir grup kurduk. Bu gönüllü grup içerisindeki ablalarımız her zaman bize destek oluyor. Buradaki amacımız 25, 30 derecede doğuda görev yapan askerlerimize hazırlık yapmak. Bu pandemi sürecinde ablalarımız evde otururken bu malzemeleri hazırladılar, yarından itibaren ürünlerimizi askerlerimize göndermeye başlayacağız. İlk olarak bu projeye pandemi döneminde başladık, yaklaşık bir ay önce de Muş’taki çocuklarımız için 250 adet atkı, yelek, hırka ve bere yaparak kendilerine gönderdik” dedi.

“Şu an için 200 tane askerlere, 150 tane ise çocuklara ürün hazırladık”
15 kişi ile bu işe başladıklarını söyleyen Ak, “Bunların içinde diyaliz bölümünde çalışan arkadaşlarımız da var. Ailelerden çok olumlu geri dönüş alıyoruz, çok mutlu olduklarını söylüyorlar ve bize fotoğraflar atıyorlar. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Yaptığımız atkı, bere ve yelek gibi ürünler 1 yaş ile 8 yaş grubu çocuklar için. Bu ürünleri Karst’taki ilçe jandarma komutanlığımıza göndereceğiz, komutanlarımız çocuklara dağıtımını yapacak. Duyarlı, gönüllü dostu abilerimiz bize ip konusunda yardımcı oluyorlar. Yine bize Bursa’dan da ip desteği sağlanacak. Şu an için 200 tane askerlere, 150 tane ise çocuklara hazırladığımız ürünler var, bunlarda yarın kargoya verilecek. Şu ana kadar 500 aşkın çocuğumuza ürün yapık. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Onlar orada üşümezse biz de burada rahat uyuyabiliriz”
77 yaşında olmasına rağmen örgü şişlerini ellerinden bırakmayan Hayriye Aldırmaz, “Boş kaldığım zamanlar torunlarıma örgü yapardım. Bu sene ise oğlum İsmail bize ip getirerek ‘askerler üşümesin diye örgü örer misiniz?’ diye sorunca biz de kabul ettik. Çocuklar için 10 tane yelek ördüm, askerler için yaptığımız 200 tane boyunluk ise hepsi elimden geçti. Allah askerlerimize hayırlısı ile kullanmayı nasip etsin. Askerlerimizi mutlu etmek için biz de elimizden geldiği kadar çabalamaya çalışıyoruz. Onlar orada üşümezse biz de burada rahat uyuyabiliriz” şeklinde konuştu.

"Yaptığımız iyiliğin huzurunu yaşıyoruz"
Doğudaki asker ve yetim çocuklar için yardımlarını esirgemeyen bir diğer ev hanımı Ayşen Zengin ise, “İsmail Bey’in vasıtasıyla ev hanımları olarak bu projeye destek olduk. Bu soğuk günlerde asker ve yetim çocuklarımız üşümesin diye pandemi döneminde boş vakitlerimizi değerlendirdik. Bize de eğlence ve meşgale oldu. Bundan sonra da yapmayı düşünüyoruz, her zaman askerlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Oradan güzel haberler gelince biz de mutlu oluyoruz, yaptığımız iyiliğin huzurunu yaşıyoruz ve daha çok destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaptıkları ürünleri Kars Sarıkamış’a göndermek için paketleyen kadınlar, asker ve yetim çocuklar için çalışmalarına devam edeceklerini söylüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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