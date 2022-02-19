Köpeklerin beslenme alanına giren inekler, hayvanseverleri isyan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeklerin beslenme alanına giren inekler, hayvanseverleri isyan etti

İHA

Köpeklerin beslenme alanına giren inekler, hayvanseverleri isyan etti

Kocaeli'de kendi imkanlarıyla ormanlık alanlardaki 300'ü aşkın köpeğe bakan hayvansever ev hanımları, köpekler için ayrılan alana ineklerin dadanmasına isyan etti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanlardaki çok sayıda köpeğin bakımını üstlenen Nuriye Saylanlar (45) ve Reyhan Bıyık (45), köpekler için ayrılan bakım alanının inekler tarafından işgal edilmesinden şikayet ediyor. İneklerin hem köpek mamalarını yediği hem de yuvaları talan ettiğinden yakınan kadınlar, duruma çözüm bulunmasını istiyor.

"İneklere de yazık, onların burada ne işi var"
Bazı çobanların kendilerini rahatsız ettiğini ileri süren Reyhan Bıyık, "Çobanlar burada köpekleri beslememize, onları burada barındırmamıza izin vermiyor. Çobanlar ineklerini salıyor ve inekler köpeklere getirdiğimiz mamaları yiyor. Daha sonra bize ‘Cumhurbaşkanı emir verdi köpeklerin ne işi var burada?’ diyorlar. Bu köpekler nereye gidecek, yavrular ölüyor ve çok üzülüyorum. Ben sadece cumhurbaşkanımdan köpeklere zulüm yapılmamasını istiyorum. Çok üzülüyorum, bu köpekler sanki benim yavrularım. Çobanlar köpekleri beslememize izin vermediği gibi üstümüze de yürüyorlar, bizi kışkırtıyorlar ve 'Burası bizim' diyorlar. İneklere de yazık, onların ne işi var burada. Çobanlar daha sonra köpek maması yiyen ineğin sütünü insanlara satıyor. Tek istediğimiz çobanlar bize dokunmasın, bizi rahat bıraksın" dedi.

"Nasıl böyle merhametsiz olabiliyorlar"
Nuriye Saylanlar ise "Benim anladığım kadarıyla burayı çobanlar sahiplenmiş, hiçbir şekilde bizi burada barındırmak istemiyorlar. Bu sokak hayvanları nereye gitsin? Bunlar da Allah’ın yarattığı dilsiz kullar. Allah diyor ki; 'Sen benim dilsiz kuluma merhamet et.' Bu nasıl bir insanlık? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İnsanlar nasıl böyle merhametsiz olabiliyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaptıklarıyla hem gönülleri hem de bedenleri ısıtıyorlar Kocaeli’deki ev hanımlarının iyilik hareketi Askerler üşümesin diye örgü örüyorlar Doğudaki asker ve yetim çocuklar için örgü şişlerini ellerine bırakmıyorlar
YEREL HABERLER Yaptıklarıyla hem gönülleri hem de bedenleri ...
Ebru sanatı için fırçaları ellerine aldılar
YEREL HABERLER Ebru sanatı için fırçaları ellerine aldılar
Kocaeli BŞB Kağıtspor- Finalspor maçının ardından Ahmet Murat Yolcu: “Yendiğimiz için mutluyum” Berat Gök: “İki boş atış ve top kaybıyla kaybettik”
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor- Finalspor maçının ...
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77
YEREL HABERLER TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77
Bay haftasını moralli geçiren Kocaelispor’da gözler Tuzla deplasmanında
YEREL HABERLER Bay haftasını moralli geçiren Kocaelispor’da gözler ...
Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri ...
Tarımda yeni bir devrim Dikey tarım projesiyle yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlanacak
YEREL HABERLER Tarımda yeni bir devrim Dikey tarım projesiyle yüzde ...
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü `dikey tarım´ için araştırma yapacak
YEREL HABERLER İstanbul İl Tarım Müdürlüğü `dikey tarım´ için ...
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve ...
Ünlü isimler epilepsiyi anlatan film için kamera karşısına geçti Wilma Elles, basketbolcu Ege Arar, Abdurrahman Delen ve Mansur Yavaş ‘Hayata tutun’ filmi için bir araya geldi
YEREL HABERLER Ünlü isimler epilepsiyi anlatan film için kamera ...
Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi
Öğrenciler ustalarla buluşacak
YEREL HABERLER Öğrenciler ustalarla buluşacak
Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı
YEREL HABERLER Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı
Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor
Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini ...
Tesadüfen başladığı iş kazanç kapısı oldu Hem tatlı satıyor hem insanları çocukluk yıllarına götürüyor
YEREL HABERLER Tesadüfen başladığı iş kazanç kapısı oldu Hem tatlı ...
Asırlık çınarların yerine yenileri dikiliyor
YEREL HABERLER Asırlık çınarların yerine yenileri dikiliyor
Başkan Söğüt, sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, sporcuları ağırladı
Kağıtspor’un engelsiz şampiyonları
YEREL HABERLER Kağıtspor’un engelsiz şampiyonları
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ...
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.