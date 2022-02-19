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Alkol bağımlılıklarına birlikte çare arıyorlar 

DHA

Alkol bağımlılıklarına birlikte çare arıyorlar 


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Adsız Alkolikler Grubu haftada bir gün bir araya gelerek ortak sorunları olan alkol bağımlılığına çare arıyor hem de birbirlerine destek oluyor. Yaklaşık 25 yıl boyunca her gün alkol kullandığını söyleyen F.K, önceden alkolün hayatının her yönünü etkilediğini, grupla bir araya gelip sorunlarına çare aradıklarını belirtti. Yaklaşık 14 yıl alkol kullandıktan sonra 3 yıl sonra bıraktığını ifade eden G.K. adlı kadın ise, "Birbirimizin sorunlarını bildiğimiz için çözümler arıyoruz" dedi.
Adsız Alkolikler Grubu, ortak sorunları olan alkol bağımlığına çözüm bulabilmek için güçlerini ve umutlarını birleştirip bağımlılıklarına çare arıyor. `Alkol sorunun varsa çare var´ sloganını kullanan gruba girmenin tek şartı ise alkolü bırakma isteği olması gerekiyor. Grup üyeleri, haftada bir gün Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları binasında bir araya gelerek alkol bağımlıklarına çözüm arıyorlar.
`ALKOL NEDENİYLE İŞİM, AİLEM, ARKADIŞIM KALMADI´
Alkol kullandığı süre içerisinde her şeyini kaybettiğini söyleyen F.K, "Yaklaşık 25 sene alkol kullandım. 2 yıl 3 ay 16 gündür içmiyorum. Liseye giderken okulun arkasındaki duvardan atlayıp bir büfeden bir şeyler içip yeniden derse girerdim. Alkolün benim hayatımdaki her şeyi aldığını fark ettim. Alkol nedeniyle hayatımı kendi başıma yönetemediğimi profesyonel olarak yaptığım işleri artık yapamadığımı, bir evim, ailem ve arkadaşım kalmadığını fark ettim. Yaşamak istemiyorum diyerek birkaç kez intihara teşebbüs ettim. Benim hayatım alkol kullanarak geçiyordu. Yeme içme sektöründe çalışıyordum, elimin altında hep alkol vardı ve sabah gözümü açmak için alkolle güne başlıyordum. Bu sorunu yalnız başıma başaramadığımı ve alkol sorununu Adsız Alkolikler Grubu ile çözebileceğimi düşündüm. Katıldığım her toplantıda alkol tüketmediğimi fark ettim. Şu anda da toplantılarımız çok iyi gidiyor. Alkolü bırakmayı düşünen bizler gibi olan arkadaşlarımızı bizimle birlikte toplantılara katılmaya davet ediyorum." dedi.
`ALKOLLÜ OLMAYINCA YAKINLARINIZIN GÖZLERİNDEKİ GÜVENİ GÖRÜYORSUNUZ´
Babasının da alkol kullandığı için doğduğundan beri alkolle iç içe olduğunu belirten D.B ise, "15 yıl alkol kullandım. 1 yıldır da kullanmıyorum. Benim babam da alkolik ve alkol benim hayatımda doğdum günden beri vardı. Çocukluğumda babamın kadehinden merakla bir iki yudum alarak başladığımı söyleyebilirim. 24 yaşından itibaren kontrolü kaybettim. Haftada bir iki ile başlayıp sonra iki üç derken sabahlara kadar içmeye başladım. Daha sonraki aşamada kimseyle görüşmeden evde sürekli içiyordum ve kontrolü tamamen kaybetmiştim. Adsız Alkolikleri uzun süredir biliyordum ama kendimi alkolik olarak kabul etmediğim için yıllar boyunca gelmeyi düşünmemiştim. Çaresizliğimi fark edince ilk aradığım yer Adsız Alkolikler oldu ve hayatımda ilk defa aylardır alkol kullanmıyorum" diye konuştu.
Alkol kullanırken çevresinin kendisine çok kötü baktığını ifade eden D.B, "Babam alkolik olmasına rağmen ilerleyen yıllarda kendini durdurmayı başardı. Fakat bana tahammül edemiyordu. Çevremdeki kimsenin tahammülü kalmamıştı ve çok tartışmacı biri oluyordum, öfke nöbetleri geçiriyordum. O dönemle bu dönem arasında çok fark var. Eve gelince yakınlarınız alkollü olmadığınızı fark edince gözlerindeki güven ve rahatlığı görüyorsunuz. Birlikte vakit geçiriyorsunuz ve sevdiklerinizle yeniden barışabilmek paha biçilmez bir şey. Bizim gibi olan arkadaşlarımız varsa benim isteğim bir kez buraya gelip bir kez bizi dinlemeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.
`KADIN BİR ALKOLİK OLMAK ÇOK ZOR BİR ŞEY´
Bir kadın olarak ciddi anlamda sıkıntılar çektiğini söyleyen G.K. ise, "14 yıldır alkol kullanıyorum. 3 yıldır kullanmıyorum. Türkiye´de alkolik bir kadın olmak Müslüman Mahallesi´nde salyangoz satmaktan farksız bir durum. Erkekler gibi deniz kenarı, meyhane veya barlar gibi yerlerde daha rahat tüketim yapamadığınız için zor oluyor ve aile bireyleriyle tartışmalar yaşıyorsunuz. Elimizde alkol şişesi ile yürüyemeyiz veya siyah poşet taşıyınca bizi kınarlar. Bunları eve soktuğumuz gibi boş şişeleri dışarıya çıkartırken sesler çıktığında bizi ötekileştirirler. Hasta demezler o yüzden oldukça zor bir şey. Hem Müslüman bir ülkede hem de kadın bir alkolik olmak gerçekten çok zor bir şey. Akupunktur tedavisi gibi birçok tedavi gördüm. Şehir değiştirdim ama tedavi olamadım. Adsız Alkoliklerde doktor hasta ilişkisi, ast üst yoktur. Orada her şey eşittir. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar derler. O yüzden burada herkes birbirini anlar. Eşitliğin olduğu bir kuruluştur burası." 
`YAKLAŞIK 300-350 KİŞİ ALKOL BAĞIMLIĞINI DURDURDU´ 
Yaklaşık 25 yıl alkol kullandıktan sonra 32 yıl önce de bıraktığını ifade eden M.B. ise şöyle konuştu:
"Adsız Alkolikler Grubu Türkiye´de 1989 yılında kuruldu ve şu anda 33 Adsız Alkolikler Grubu var. Yaklaşık 500 dernek üyesi bulunuyor. Türkiye genelindeki şubelerde kurulduğu günden itibaren yaklaşık 300350 kişinin alkolü durdurduğunu söyleyebiliriz. Alkol problemi olan insanlar bunu saklamaya gidiyorlar ve uzun süre bu problemleriyle kendi başına uğraşıyorlar. İşin içerisinden çıkılmaz hale geldiğinde bizim sitemizi bularak hangi şehirden arıyorsa o bölgedeki gruba yönlendiriyorlar. Ben yaklaşık 25 yıl alkol kullandım ve 32 yıldır da hiç alkol kullanmıyorum."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-02-19 11:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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