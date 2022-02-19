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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis, bastığı zeminin kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis, bastığı zeminin kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Ağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis Ş.A., bastığı zeminin kırılması neticesinde 6. kattan havalandırma boşluğuna düştü. Durumu fark eden bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, metrelerce yükseklikten düşen Ş.A.’yı havalandırma boşluğundan çıkartmak için çalışma başlattı. Ş.A.’yı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan 68 yaşındaki emekli polis, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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