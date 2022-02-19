Tamir için çıktığı çatıdan havalandırma boşluğuna düştü 

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, özel güvenlik firması sorumlusu Şaban Aksu (68), onarım için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak'taki iş merkezinde meydana geldi. Özel güvenlik firması sorumlusu olan emekli polis Şaban Aksu, 6 katlı binanın son katındaki ofisine su damlayınca çatıya çıkıp, onarmak istedi. Çatıda yürüdüğü sırada plastik zemine basan Aksu, havalandırma boşluğuna düştü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırıp havalandırma boşluğundaki Aksu'ya ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Şaban Aksu, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-02-19 15:47:35



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