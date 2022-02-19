İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak´ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan´a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan´ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürdü. Güngör Arslan, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-02-19 16:23:58



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