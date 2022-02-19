İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak´ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan´a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan´ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürdü. Güngör Arslan, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-02-19 16:23:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.