İnternet haber sitesi sahibi silahlı saldırıda öldü (2)

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HASTANEDE KURTARILAMADI

İzmit´te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.´nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-02-19 17:01:52



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