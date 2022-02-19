KBSL: İzmit Belediyespor: 53 - Kayseri Basketbol: 60

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada UMF Yapı İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Bellona Kayseri Basketbol’a 5360 mağlup oldu
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Benhür İrcel xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk x 2, Gülse Uğur xx 11, Melisa Korkmaz xx 3, Marina Solopova x 4, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Vladimirovna Mircheva xx 3, Kristina Jasmine Higgins xxx 10
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Marie Peddy xx 7, Zeynep Öykü Kalbisağde x 4, Meltem Topaloğlu x, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx 5, Brooque Christia Williams xxx 12, Farhiya Abdi xx 11, Egle Sventoraite xxx 18, Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x 3
Başantrenör: Ümüt Tolgay Esenci
1. Periyot: 1912 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 2829 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 3840 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.