KBSL: İzmit Belediyespor: 53 - Kayseri Basketbol: 60

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada UMF Yapı İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Bellona Kayseri Basketbol’a 5360 mağlup oldu





Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Benhür İrcel xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk x 2, Gülse Uğur xx 11, Melisa Korkmaz xx 3, Marina Solopova x 4, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Vladimirovna Mircheva xx 3, Kristina Jasmine Higgins xxx 10

Başantrenör: Hasan Fırat Okul



Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Marie Peddy xx 7, Zeynep Öykü Kalbisağde x 4, Meltem Topaloğlu x, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx 5, Brooque Christia Williams xxx 12, Farhiya Abdi xx 11, Egle Sventoraite xxx 18, Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x 3

Başantrenör: Ümüt Tolgay Esenci



1. Periyot: 1912 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 2829 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

3. Periyot: 3840 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

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